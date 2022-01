Biblioteca Pública do Acre é selecionada pelo Programa de Doação de Livros da Fundação Japão

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), foi selecionada para recebimento de doações de mangás japoneses em língua portuguesa. A ação é resultado do Programa de Doação de Livros da Fundação Japão, em São Paulo (FJSP).



O Espaço HQs é um dos mais queridos pelo público da biblioteca. Foto: Hannah Lydia

São, no total, 791 unidades de mangás de gêneros variados, que visam estimular e aumentar ainda mais o interesse da população acreana pela cultura pop japonesa. As doações serão utilizadas para atualizar o acervo da sessão de histórias em quadrinhos (HQs) e mangás da biblioteca, que estará sendo renovado.

O Consulado-Geral do Japão em Manaus, em conjunto com a FEM, irá realizar a cerimônia oficial de doação de livros no dia 24 de janeiro, a partir das 11h, na sede da Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa. Estão confirmadas as presenças do cônsul-geral do Japão, Masahiro Ogino e do diretor-geral da FJSP, Masaru Susaki, que estarão prestigiando o evento. Também serão realizadas atividades em alusão ao evento e ao Dia do Quadrinho Nacional, que é comemorado no dia 30 de janeiro.

O diretor da Biblioteca Pública, Jackson Vianna, falou sobre a importância das doações para incentivar ainda mais o público à leitura e às visitações à biblioteca.

“Ficamos muito felizes com essa doação, porque sabemos que no Acre existe um público muito cativo desse tipo de acervo, de leitores de HQ e mangás. Será uma oportunidade para que as pessoas se reaproximem da biblioteca, que conheçam a novidade que a sessão de HQ vai oferecer para a população. Certamente será um ano de muitas visitações na Biblioteca Pública e de fomento à leitura e incentivo à utilização desses equipamentos e do nosso acervo bibliográfico”, destacou o diretor.