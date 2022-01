-------- Continua depois da Publicidade--------

Bebê vê desconhecido em restaurante, lhe abraça e não aceita soltá-lo!

É impossível não se sentir tocado por esse abraço. Que emocionante!

Nada melhor do que começar uma semana recebendo notícias que nos alegram e ter contato com coisas boas. Com certeza é a receita para qualquer coisa já começar muito bem, não é mesmo?

Dessa vez, nos deparamos com um vídeo tão emocionante no feed de nossas redes sociais, que não poderíamos jamais deixar de compartilhar com nossos queridos leitores.

Quem o encontrou foram os nossos amigos lá do Só Notícia Boa e o compartilhou com a descrição em português, junto com a autora dele, que é a mãe da criancinha.

E por falar em criança, foi exatamente o que ela fez que tornou o vídeo um verdadeiro viral nas redes sociais e emocionou muita gente que conseguiu assisti-lo.

De acordo com a adorável mamãe Alyssa, ela, seu bebê, outros familiares e clientes presente no estabelecimento da família, viram quando um homem desconhecido entrou.

Sem conhecê-lo, Alyssa disse que era a primeira vez que todos estavam vendo aquele homem no restaurante ou em qualquer outro lugar.

Consequentemente, o seu pequeno bebê também. Aquele momento foi a primeira vez que o Kojo viu aquele rapaz e decidiu ir até ele fazer alguns cumprimentos.

Só que o momento acabou passando disso e indo bem mas além de uns apertos de mãos ou troca de sorrisos entre desconhecidos. Mas foi uma surpresa indescritível!

O pequeno Kojo simplesmente não quis largar aquele homem. Ele o pegou no colo enquanto todos olhavam admirados tanto quanto ele e o segurou com muito amor.

E não, não estamos exagerando nem um pouquinho. É possível ver ainda, que as pessoas estavam completamente emocionadas pelo que o bebê fez.

Assista o vídeo a seguir compartilhado e traduzido por nossos amigos do Só Notícia Boa.

O amor das crianças é a maior pureza que existe!

Esse momento poderia até ser pouco falado ou receber baixa atenção. Só que, a intensidade como essa coisa toda aconteceu, denota um sentimento puro demais para não nos sentirmos emocionados.

A forma como o bebê se acolhe no braço daquele rapaz desconhecido é como se existisse uma conexão tão forte que nenhum dos dois jamais pudesse viver afastado. E é puro demais!

Amamos intensamente o vídeo publicado por essa mamãe carinhosa e note como as pessoas também se encantaram esse momento tanto quanto nós – embora sabemos que jamais poderia se comparar vê-lo acontecer.

O amor de uma criança é puro e precisa ser sentido!