Bebê recém-nascida é encontrada abandonada em canteiro de obras

-------- Continua depois da Publicidade--------

A bebê ainda estava com o cordão umbilical. Ela foi resgatada por PM’s. Confira o vídeo do resgate:

Uma bebê foi encontrada abandonada com o cordão umbilical, neste domingo (9), em uma obra em Crist, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, a recém-nascida foi achada por uma vizinha da construção. A mulher, então, acionou socorro. Um vídeo mostra quando policiais militares correm para levar a bebê até o hospital. As informações são do g1.

A criança foi achada por volta das 11h30. De acordo com os bombeiros, a mulher pediu socorro após ouvir o choro de uma criança, vindo do lote ao lado da casa dela. Ela disse à corporação que foi até o local e encontrou a bebê sem machucados, abandonada e agasalhada.

Assim que a mulher acionou socorro, policiais da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegaram ao local. Segundo o cabo Vagner Alcantara de Oliveira, a equipe dele levou a criança para um hospital de Cristalina. Ele disse que a menina está bem e recebeu cuidados médicos.

A Polícia Civil informou, por volta das 14h, que equipes atuavam no local onde a bebê foi encontrada e que, no momento, não havia mais informações.

O g1 informou que ligou ao hospital, às 14h56, para atualizar informações sobre o estado de saúde da criança, mas as ligações não foram atendidas.

Veja: