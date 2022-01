Bebê que nasceu na UTI Covid de Cruzeiro do Sul recebe alta

-------- Continua depois da Publicidade--------

O pequeno Lucas Arthur Silva Lima, nasceu no último dia 04 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, onde a mãe, Michele Fabrício, de 32 anos, continua internada em decorrência da covid-19. O bebê recebei alta da Maternidade no domingo (16) e está na casa da avó paterna.

O hospital informou que Lucas apresentou uma evolução satisfatória com o tratamento, e agora, plenamente recuperado, pode ter alta.

O pai do bebê, Alexandre Santos Lima, de 26 anos, mora na zona rural e precisa cuidar dos outros dois filhos, por isso levou Lucas para a casa de sua mãe, na Comunidade do Deracre, em Cruzeiro do Sul. “Lucas Arthur está muito bem e ganhando peso. Minha mãe cuida muito bem dele”, conta o pai.

Michele Fabrício foi internada no Hospital de Campanha com covid-19, pneumonia, dengues e infecção urinária, e teve que dar à luz em um parto cesáreo na UTI do Hospital de Campanha. Assim que Lucas nasceu, foi entubado e levado para a Maternidade e Hospital da Criança. Aos poucos, apresentou melhoras em seu quadro.

O nome Arthur foi escolhido pela mãe durante a gravidez. “A mãe dele que escolheu Arthur durante a gravidez e disse que é nome de guerreiro”, explicou Alexandre.