Bebê que nasceu em UTI saiu de coma em Cruzeiro do Sul

Saiu do estado de coma e já respira sem ajuda de aparelhos o bebê que nasceu na última terça-feira, 4, na Unidade de Terapia intensiva-UTI do Hospital do Juruá, onde a mãe dele está internada com Covid-19. Ele foi levado para UTI neonatal da maternidade.

O teste de Covid-19 no bebê será feito na tarde desta sexta-feira, 7, quando completam as 72 horas do nascimento dele.

O diretor da maternidade e Hospital da Criança, Rafael Gomes, conta que a equipe está com muita esperança na melhora do recém nascido. “Tiraram o tubo dele ontem a noite e ele está respirando bem. Por isso achamos que talvez o teste dê negativo”, explicou.