Bebê morre à espera de transferência após testar positivo para Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um bebê de 1 ano morreu nesta segunda-feira (24) à espera de uma transferência no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 178 As informações são do jornal O Globo.

Gael Aguiar da Silva Souza, de 1 ano e 3 meses, tinha testado positivo para Covid-19, mas a família ainda não sabe de fato o que causou sua morte.

A mãe de Gael, Jéssica Maria Aguiar dos Santos, procurou um hospital com a criança quando ela começou a ter febre repentinamente. Na primeira visita, os médicos afirmaram que o bebê estava com uma infecção intestinals De volta para casa, após os médicos dizerem que Gael tinha uma infecção intestinal, ele não melhorava. O que levou Jéssica à unidade de saúde mais uma vez, e desta, para receber o diagnóstico de virose.

Na terceira vez em que foi levado ao hospital, foi constatada uma leve anemia. Posteriormente, Gael também teve inchaço na barriga. Ele teve três paradas cardíacas e não resistiu.

Fonte: IstoÉ