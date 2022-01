Bebê de 3 meses morre após pai dormir sobre ele

-------- Continua depois da Publicidade--------

Criança foi socorrida pelo Samu, mas chegou morta ao pronto-socorro municipal de Avaré, no interior de São Paulo. Polícia investiga a morte.

Um bebê de três meses morreu no domingo (16/1) no Bairro do Braz, em Avaré, no interior de São Paulo. O pai teria se virado durante a noite e dormido por cima da criança, que estava na cama do casal.

Os pais relataram em boletim de ocorrência para a polícia que o bebê já estava sem vida quando acordaram.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados. A criança foi socorrida pelo Samu, mas chegou sem vida ao pronto-socorro municipal.

A perícia foi acionada, e os agentes da Polícia Militar não identificaram sinais aparentes de violência no corpo do bebê, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os pais prestaram depoimento e foram liberados.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo plantão da delegacia seccional de Avaré. A ocorrência foi encaminhada ao 2º Distrito Policial do município, que fará as investigações.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou ao Metrópoles que o Conselho Tutelar foi acionado.