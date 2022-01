BC informa vazamento de dados cadastrais de 160 mil chaves Pix

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Banco Central anunciou, nesta sexta-feira (21/1), que houve vazamento de informações ligadas a 160 mil chaves Pix. De acordo com a autarquia, entre os dados expostos, estão nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento e número de agência. O caso foi observado entre 3 e 5 de dezembro do ano passado, e abrangeu as informações sob guarda e responsabilidade da Acesso Soluções de Pagamento S.A. (Acesso).

O problema ocorreu, segundo o BC, “em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição de pagamento”.

“As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outros dados financeiros”, detalha a nota.

A autoridade monetária afirma que as vítimas desse vazamento serão notificadas por meio do aplicativo ou pelo internet banking da instituição da qual são clientes. O contato não é feito por telefone, mensagem de texto ou e-mail – configurando golpe, caso ocorra.

O BC afirmou que tomará as providências necessárias. “Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação”, declarou.