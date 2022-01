BBB22: Vyni e Paulo André deitam juntos e câmera flagra ‘manjada’ em parte íntima

-------- Continua depois da Publicidade--------

No BBB22, os brothers são filmados 24 horas por dia, mas Vyni acabou esquecendo e deu uma olhada intima em Paulo André.

Com o sol que está fazendo no Rio de Janeiro, onde está localizada a casa do BBB22, os participantes do programa resolveram curtir uma piscina durante a tarde desta terça-feira (18). Porém, uma ‘manjada’, na parte intima de Paulo André repercutiu nas redes sociais.

O flagra não passou batido para os fãs do reality global. Vyni foi flagrado pelas câmeras do BBB22, olhando para as partes intimas do atleta Paulo André.

Os fãs que acompanhavam a cena pelo pay–per–view transmitido pela Globoplay, rapidamente comentaram nas redes sociais sobre a curiosidade de Vyni, nas partes intimas do colega de confinamento.

Confira o momento em que Vyni dá uma ‘manjada’, nas partes intimas de Paulo André

VYNI SE EMOCIONA

Na tarde desta terça-feira (16), o participante do grupo Pipoca do BBB22, foi consolado pelos colegas de confinamento.

Durante um bate papo em um dos quartos da casa mais vigiada do Brasil, Vyni relembrou a sua trajetória para os participantes. Muito emocionado, o brother desabafou que foi muito difícil conseguir a oportunidade de entrar na casa.

Vyni também frisou a história que já foi vazada na internet, sobre o fato de ter a energia cortada da sua casa por falta de pagamento. Os participantes consolaram o rapaz e o incentivaram, dizendo que ele ainda vai fazer muito sucesso.

O participante também comentou que é muito grato pela oportunidade e que quando sair da casa, terá que cumprir várias promessas. Nesse momento os seus colegas caíram na risada.

Vyni deixou o baixo astral de lado e os participantes logo mudaram de assunto e depois seguiram para a área externa da casa, para aproveitarem mais um dia de piscina.