BBB22: Boninho posta vídeo nas redes sociais com spoiler enigmático

Daqui 15 dias estreia a edição 22 do Big Brother Brasil e os fãs do reality já não aguentam mais tanto suspense. Atendendo a pedidos, o diretor do programa, Boninho, postou um vídeo nas redes sociais com alguns spoilers enigmáticos.

No vídeo ele aparece dentro da casa. “Nossa, está quase pronto! Deu para ver? Vou mostrar até o gramado”, diz o Big Boss. Ao final, enquanto mostra a grama sintética, sobem frases aleatórias que ele jura ser spoiler.

“2022-22. Q tem. Tem também Bá. Um país tem. Tem nome repetido. Que tal Ro. Tem que tem duas letras no nome. Tem que vai e vem. Tem mãe. Tem gente misturada”, foram as dicas do diretor.

“Atenção, preste bem atenção! Está tudo aí, como prometido. Tem número, tem letra, tem spoiler”, escreveu Boninho na legenda. E aí, conseguiu decifrar?

Fonte: Correio Braziliense