BBB22: Arthur Aguiar é o primeiro nome do camarote divulgado

Ao longo desta sexta-feira (14), a rede Globo tem soltado gradativamente os nomes dos participantes do novo Big Brother Brasil. Depois de sete nomes de anônimos, os pipocas, serem divulgados, o ator Arthur Aguiar é o primeiro nome do camarote a ser lançado.

Com 32 anos, o ator foi nadador antes de se tornar ator de teatro. Depois de retomar seu casamento com a influenciadora e ex-BBB Mayra Cardi e investir em sua carreira como ator, ele quer que essa oportunidade no programa seja como uma nova chance. “Encaro o programa como uma grande oportunidade que Deus está me dando de recomeçar, de poder me reconectar comigo, com meu público. Chance para que qualquer pessoa que tenha dúvida sobre mim ou sobre minhas atitudes possa me assistir e tirar suas próprias conclusões”, explicou ao Gshow.

Sobre a convivência, ele já adianta que é muito limpo e organizado, o que pode gerar atritos com outros participantes. “Querendo ou não, às vezes esses não são valores das outras pessoas. Vou precisar respeitá-las também e prestar atenção para que eu não me torne uma pessoa chata, que fica o tempo todo reclamando. Ou eu arrumo ou desencano. E eu ainda sou bem teimoso”, analisa.

Arthur já participou de ‘Malhação’, ‘Tempos Modernos’ e ‘Dança dos Famosos’.