Barragem transborda em Nova Lima e atinge BR-040, na Grande BH

Água invadiu a rodovia e trânsito está interditado no local; segundo o Corpo de Bombeiros, não há danos na estrutura da barragem.

O sistema de contenção de água de chuva de uma barragem transbordou, na manhã deste sábado (8), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura pertence à Mina de Pau Branco, da empresa Vallourec.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pedro Aihara, informou que o maciço da barragem está íntegro e não há danos na estrutura do local. O militar afirmou ainda que não há vítimas e que nenhuma comunidade está em risco, eliminando a necessidade de evacuação.

“Não houve rompimento de barragem. O que aconteceu é que a região foi afetada por uma forte chuva e há uma estrutura que, de forma leiga, a gente pode definir como uma estrutura de contenção de água de chuvas. Chamamos de dique. Em decorrência da quantidade de água das chuvas, que foram direcionadas para esse local, ocorreu um transbordamento dela”, explicou o tenente.

A água invadiu a BR-040 e fechou o trânsito na rodovia. Segundo a concessionária que administra a via, por volta das 12h havia 2 km de congestionamento.

Por meio de nota, a Vallourec informou que “não houve rompimento de barragem em sua unidade Mineração. Em função das chuvas excessivas dos últimos dias, houve um carreamento de material sólido da pilha Cachoeirinha para o Dique Lisa, localizado em Nova Lima, ocasionando o transbordamento desse dique, que fica próximo à BR 040”. A empresa disse ainda que já acionou os órgãos competentes e está trabalhando com as autoridades para minimizar os transtornos ocorridos.

Já a Prefeitura de Nova Lima afirmou que apura o grau do impacto ambiental gerado. A administração municipal ainda informou que “vai autuar a empresa por crime ambiental e exigir, ao lado do governo estadual, o cumprimento do Plano de Recuperação da Áreas Degradadas, já que o monitoramento, acompanhamento e licenciamento ambiental de mineração são atribuições de competência do Estado”.

Imagens da rodovia tomada pela água circulam na internet. Em um dos vídeos, um motorista de caminhão narra o momento que a lama invade a BR-040.

