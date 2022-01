BARBÁRIE: Menina de 13 anos mata tia degolada

-------- Continua depois da Publicidade--------

O crime bárbaro e que assustou a população, aconteceu por volta das 21h desta segunda-feira,24, no bairro Esperança no Município de Feijó.



Segundo informações, a sobrinha, uma menor de apenas 13 anos que passava uns dias na casa da sua tia, identificada como Antonieta Abreu, revoltada, acabou degolando a própria tia durante uma discussão.

A tia preocupada com a sobrinha, e muito rígida, segundo testemunhas, não deixava a menina sair para festas, principalmente no período da noite, na intenção de proteger a jovem das más companhias, porém isso causou revolta na adolescente e nesta noite, durante uma discussão entre as duas, a menor de posse de uma faca degolou sua tia. As marcas de sangue pela casa são impactantes.

Informações dão conta que a menor ainda tentou contra a vida do filho da vítima, que seria seu primo.

Vizinhos e parentes estão perplexos com a brutalidade do crime. A Jovem, cujo nome não podemos revelar, pois é protegido pelo ECA, foi convencida pelos próprios familiares e amigos a se entregar. Após os procedimentos na delegacia, a jovem foi encaminhada a um hospital, pois também teria ficado ferida, mas sem gravidade.

Não existem informações oficiais a respeito do estado psicológico da adolescente, se a mesma tinha algum problema e por qual motivo estaria morando com a tia há dias, já que, segundo um amigo da autora, ela tem mãe.

O local do macabro crime foi periciado e o corpo recolhido pelo IML e encaminhado para a perícia para posteriormente ser liberado para família.

