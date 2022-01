Bando troca tiros com a polícia e dupla é presa após fazer homem de refém dentro de carro em Belém

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem foi feito de refém dentro do próprio carro por grupo de quatro homens em Belém. Após abordagem do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), os suspeitos iniciaram troca de tiros com a polícia. Dois deles foram presos e outros dois conseguiram fugir do local.