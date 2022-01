Bandido grita ‘perdeu, perdeu’ e toma tiro de fazendeiro durante assalto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Comparsa, que fazia duas vítimas reféns, fugiu em seguida. Ocorrência foi registrada em Rio Branco (356 km de Cuiabá).

Um bandido, que não teve o nome revelado, morreu nesta terça-feira (18) depois de ser baleado pelo proprietário de uma fazenda durante tentativa de assalto, em Rio Branco (356 km de Cuiabá). Seu comparsa conseguiu fugir e ainda não foi encontrado.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla invadiu o imóvel no início da manhã. Uma das moradoras se levantou às 6h para realizar as tarefas, quando se deparou com sua mãe feita refém, por um dos bandidos, que estava com bala clava no rosto e armado com um revólver e uma faca.

O criminoso rendeu a mulher e mandou que ela e sua mãe deitassem no chão. Logo depois, o segundo bandido apareceu e ficou vigiando as vítimas.

O bandido então foi até a parte da frente da casa e logo ouviu o barulho do disparo. Com medo, criminoso que fazia a vítima refém fugiu.

Já o proprietário da fazenda relatou aos policiais que ouviu gritos de sua sogra, vindos dos fundos do imóvel. Ao perceber que a mulher e sua esposa foram feitas reféns, foi até o quarto, pegou sua pistola e permaneceu na residência.

Um dos assaltantes apareceu na janela do quarto e gritou “perdeu, perdeu”, tentando lhe render, mas ele reagiu e efetuou um disparo no criminoso, que saiu correndo, mas caiu no gramado e morreu ainda no local.

O bandido estava com bala clava no rosto, um revólver na mão direita e uma faca na sua cintura. Além disso, ele também portava uma bolsa na lateral do corpo.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e deu início aos trabalhos de investigação.



O corpo do bandido foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de necropsia e identificação.

O comparsa ainda não foi encontrado.

Ainda segundo o dono da fazenda, sua arma era devidamente legalizada e registrada em seu nome. A pistola foi recolhida e entregue para a Polícia Civil.

O caso foi registrado como legítima defesa e deve ser investigado.