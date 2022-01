Balsa volta a fazer travessia gratuita entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

A balsa Esther, que faz a travessia gratuita de veículos e passageiros sobre o Rio Juruá entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, voltou a operar na tarde dessa sexta-feira, 14. Ela estava parada desde o último dia 3.

Um engenheiro deu a Certificação de Segurança de Navegação da balsa e a embarcação foi liberada pela Marinha do Brasil, voltando a fazer o percurso.

A balsa Esther estava parada para conserto desde o último dia 3 de janeiro depois de sofrer avaria durante o acidente de um caminhão na saída da embarcação. Depois da conclusão do reparo, a Marinha anunciou que a liberação dependia da Certificação. A balsa provisória colocada no local foi impedida pela Marinha de seguir operando pela falta da mesma certificação e as duas ficaram paradas.

Os usuários da balsa estavam pagando R$10 nas balsinhas para atravessar o Rio Juruá.

A balsa Esther é de uma empresa de Cruzeiro do Sul, contratada pelo governo do Estado por meio do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens-Deracre.