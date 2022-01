Bahia registra 171 novos casos e mais um óbito por Covid-19 em 24h

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) contabilizou, nas últimas 24 horas, novos 171 casos de Covid-19 na Bahia. O boletim epidemiológico deste sábado (1) também registra 1 óbito.

Desde o início da pandemia, 27.507 pessoas morreram no estado em decorrência da doença.

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto está em 51% na Bahia. Já os leitos pediátricos estão com ocupação de 86%.

A Sesab alerta para possíveis alterações no boletim, devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.