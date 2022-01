Bahia registra 1.344 novos casos de Covid e mais 20 mortes pela doença em 24h

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) contabilizou, nas últimas 24 horas, 1.334 novos casos de Covid-19 na Bahia. O boletim epidemiológico desta sexta-feira (7) também registra vinte óbitos, 16 a mais do que o último boletim.

Desde o início da pandemia, 27.574 pessoas morreram no estado em decorrência da doença e há 3.371 casos ativos no momento.

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto está em 57% na Bahia. Já os leitos pediátricos estão com ocupação de 86%.

Vacinação – Até o momento temos 10.826.443 pessoas vacinadas com a primeira dose, 260.829 com a dose única, 8.879.058 com a segunda dose e 1.541.680 com a dose de reforço. Em virtude do lançamento de dados incorretos pelos municípios de Barra do Mendes e Itacaré, o número de vacinados com 1ª dose e dose única teve uma pequena redução.