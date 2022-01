BACTÉRIA: Família pede ajuda para tratar criança que adquiriu bactéria após queda de bicicleta

-------- Continua depois da Publicidade--------

A família de Gyovanna Braga Vieira, 11 anos, está realizando uma campanha para custear exames para a criança que se encontra internada na Unidade de Tratamento Intensivo da Hospital da Criança.

Gyovanna caiu de bicicleta no fim de dezembro de 2021 e se ralou, após alguns dias começou a apresentar febre e foi levada para uma unidade de saúde do bairro Cidade do Povo, de onde foi encaminhada para o Pronto Socorro e posteriormente para o Hospital da Criança.

Os exames apontaram uma possível bactéria chamada “Sthaphylococcus”, que é uma espécie das muitas do gênero dos estafilococos, integrante da flora residente no corpo humano e normalmente permanece no corpo sem causar doenças.

O pai da menina, o senhor Frank Vieira, 37 anos, contou a nossa equipe que os médicos informaram que essa bactéria é presente na pele e pode entrar em contato com organismo por meio de machucados, mas que o próprio corpo combate. No entanto, por estar, possivelmente, com a imunidade muito baixa, o organismo não combateu e ela entrou pela corrente sanguínea e virou uma infecção generalizada.

Agora os médicos investigam o motivo de não conseguirem combater a infecção e estão realizando vários exames e alguns o Sistema Único de Saúde (SUS) não disponibiliza. Desempregados, os pais e familiares decidiram então realizar esta campanha e contar com a solidariedade das pessoas para ajudá-los nesta luta.

Frank diz ainda que a filha sempre foi saudável e que pegava, no máximo, um resfriado. “Ela está sendo bem atendida. Só que chegou em um nível que saiu nos exames a infecção que ela tinha, começaram a tratar e não conseguiram conter. A partir daí eles estão em busca de saber qual o motivo, se ela tem outra coisa e estão fazendo um check-up geral de tudo, da medula é o segundo, já fez até exame pra leucemia. E o que mais preocupa a gente é isso não saber o que é. Mas, em nome de Jesus, ela vai sair dessa”, diz o pai.

As doações podem ser por transferência na Caixa Econômica Federal:

Agência: 00534

Operação: 1288

Conta: 870898615-9

PIX: 68999666986 – Francisca Carla de Alencar Vieira (Tia)

Contato: Frank (Pai): (68) 98421-5859