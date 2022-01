Avião faz pouso de emergência em Brasília após passageira morrer durante o voo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Passageira morreu na madrugada do domingo (9) em voo da companhia KLM, que saiu da Holanda com destino à Argentina

Mulher teve morte natural em voo da companhia europeia KLM.

Um voo da companhia europeia KLM, que saiu da Holanda com destino à Argentina, fez pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília neste domingo (9) depois de uma passageira de 75 anos morrer durante a viagem.

O consórcio Inframérica, responsável pelo Aeroporto de Brasília, disse que a mulher, que é argentina, passou mal durante o voo e teve morte natural entre as 3h e as 3h30 da manhã do domingo.

O fato foi comunicado às 9h13 da manhã, e a morte foi registrada como tendo acontecido no Lago Sul, no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Embaixada da Argentina foi acionada para dar suporte à família.

“Assim que houver a apresentação de um documento oficial da vítima para confirmação da identidade, o corpo será liberado para a família que adotará as providências quanto ao registro no cartório para assuntos consulares”, disse a Polícia Civil em comunicado.

Procurada pela CNN, a KLM disse que “confirma o pouso da aeronave em Brasília para que um passageiro a bordo pudesse receber atendimento médico”. A companhia também confirmou que o voo era é o KL701, que tinha como destino Buenos Aires, partindo da Holanda.