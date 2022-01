Avião da Azul tem que desviar trajeto e pousar em Vitória após passageiro morrer em voo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um avião da Azul precisou desviar o trajeto e pousar no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, por um motivo muito triste: a morte de um passageiro. De acordo com as informações, o caso aconteceu nesta quinta-feira (13), quando um homem passou mal e acabou falecendo no voo.

Em nota, a Azul relatou que o avião da empresa saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tinha como destino a cidade de Recife, no Pernambuco. Todavia, precisou alterar a rota porque o passageiro começou passar mal durante o voo.

Também em um comunicado, a Zurich Airport Brasil, empresa que administra o aeroporto de Vitória, relatou que “foi demandado pela Torre de Controle sobre o voo AD2736, com origem do Aeroporto de/ Porto Alegre com destino ao Aeroporto de Recife”.

“A aeronave necessitava alternar no Aeroporto de Vitória para atendimento de um passageiro com necessidade médica”, explicou a companhia, completando que, após a informação, uma equipe do serviço 24h de emergência do aeroporto se colocou de prontidão para aguardar a aeronave e prestar o primeiro atendimento à vítima.

“A equipe confirmou o óbito do passageiro e acionou o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Polícia Civil, que compareceu ao aeroporto para realizar o procedimento de remoção”, disse a Zurich Airport Brasil.

Até o momento, a Azul não revelou qual teria sido a causa da morte do passageiro e nem o nome dele. No entanto, a empresa afirma que a vítima chegou a receber os primeiros atendimentos, mas não resistiu. Por fim, a Azul diz que lamenta o ocorrido, destacando “que está prestando toda a assistência necessária aos familiares”.

Morte de passageiro em outro voo

No começo desta semana um outro caso de morte de passageiro foi relatado. Na ocasião, uma mulher natural da Argentina foi a óbito enquanto viajava com a empresa KLM, que precisou fazer um pouso não programado no Aeroporto de Brasília. Segundo as informações, a mulher, que tinha 75 anos, morreu de causas naturais.