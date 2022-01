Avião com Maiara colide com pássaro e faz pouso de precaução; cantora tranquiliza fãs: ‘Foi um susto, estou bem’

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, passou por um contratempo em uma viagem em Santa Catarina, na noite da útlima terça-feira. Ela estava em um voo comercial que ia da cidade de Navegantes para Congonhas, em São Paulo, quando a aeronave colidiu com um pássaro.

Segundo a assessoria de imprensa da Latam, companhia responsável pelo voo, o avião precisou fazer um pouso de precaução para avaliar as se a colisão afetou a aeronave, o que é um procedimento padrão, sempre que o avião colide com um pássaro no seu percurso. A empresa considera que é um pouco de precaução, e não de emergência.

Não houve feridos no incidente e os passageiros foram levados para outra aeronave, que seguiu para o seu destino original. Segundo a assessoria da cantora, Maiara relatou que foi só um susto e passa bem, assim como a sua assessora pessoal, Paula Bernardes, que a acompanhava.

Nesta quarta-feira, a cantora ja faz show ao lado de sua irmã na cidade de Barretos, também em São Paulo e segue com a sua agenda normalmente.