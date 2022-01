Avião com cantora Maiara bate em pássaro ao decolar de Navegantes e tem que pousar em Florianópolis

-------- Continua depois da Publicidade--------

Aeronave, um voo comercial da Latam, iria originalmente para Congonhas, mas precisou mudar a rota na noite de terça-feira.

Um avião da Latam com a cantora Maiara, da dupla com Maraísa, bateu contra em pássaro ao decolar de Navegantes, no Litoral Norte catarinense, e teve que pousar em Florianópolis na noite de terça-feira (4). A informação foi confirmada pelas assessorias da sertaneja e da empresa aérea ao g1 nesta quarta-feira (5).

A cantora estava a bordo sem a irmã e relatou ter sido só um susto e passa bem, segundo a assessoria da artista. Ela havia feito shows no litoral catarinense. Em Balneário Camboriú, se apresentou no dia 26 de dezembro. No dia 29, esteve em Porto Belo.



Segundo a empresa aérea, o pouso foi feito de maneira preventiva e sem nenhum intercorrência. Em seguida, os passageiros foram remanejados para outras aeronaves para concluírem a viagem, manifestou a Latam.

O avião, um Airbus A320, prefixo PR-MYO, decolou de Navegantes às 21h27 e pousou em Florianópolis às 22h20, de acordo com o site de monitoramento de voos FlightRadar24.



