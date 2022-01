Auxílio Brasil, Caixa Tem e mais! Confira os destaques da semana

-------- Continua depois da Publicidade--------

Diante das inúmeras informações que são lançadas todos os dias a respeito do Auxílio Brasil e outros benefícios, pode ser difícil acompanhar e ficar por dentro de todos os acontecimentos. Sendo assim, este artigo traz um resumo das principais notícias da semana para que você fique atualizado.

É o Brasil 123 levando sempre informações relevantes para você!

Calendário Auxílio Brasil de janeiro

Consulte os pagamentos ao longo deste mês:

Inscritos NIS

Pagamento

NIS de final 1

18 de janeiro

NIS de final 2

19 de janeiro

NIS de final 3

20 de janeiro

NIS de final 4

21 de janeiro

NIS de final 5

24 de janeiro

NIS de final 6

25 de janeiro

NIS de final 7

26 de janeiro

NIS de final 8

27 de janeiro

NIS de final 9

28 de janeiro

NIS de final 0

31 de janeiro

Novo valor do salário mínimo

O salário mínimo será de R$ 1.212,00 mensais em 2022, conforme estabelecido pela Medida Provisória nº 1.091/2021, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e publicada no Diário Oficial da União no dia 31 de dezembro de 2021.

Segundo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para 56 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Calendário do INSS 2022 está liberado

Os mais de 36 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem checar a data de depósito dos benefícios ao longo de 2022 com o calendário INSS que trazemos para consulta.

Como de costume, é importante destacar que os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores.

De acordo com o INSS, do total de beneficiários, 24,1 milhões ganham o salário mínimo e 12,1 milhões recebem acima do piso nacional.

Vale Gás terá pagamento nos próximos dias

O Governo Federal começou o pagamento do vale gás nacional, mas esse início de créditos foi repassado para um grupo específico de beneficiários.

Vale destacar que são aqueles que moram nas regiões mais atingidas pelas enchentes recentemente, nos estados de Minas Gerais e Bahia.

Para este mês, o auxílio gás será pago para um público de aproximadamente 5,4 milhões de pessoas, e de acordo com informações do site da Caixa Econômica Federal, os repasses devem seguir o calendário regular do Programa Auxílio Brasil.

Dessa forma, o primeiro pagamento deve ocorrer no dia 18 de janeiro de 2022.

Decreto prorroga Auxílio Brasil de R$ 400

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou o Decreto que prorroga a concessão do Benefício Extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil durante os meses de janeiro a dezembro de 2022.

Com isso, o valor mínimo de R$ 400 tem o repasse garantido com essa medida, ao menos até dezembro deste ano.

Auxílio-inclusão paga novo valor em 2022

Para quem não conhece o auxílio-inclusão, saiba que é um benefício que pode ser solicitado pelas pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que ingressarem no mercado de trabalho.

O auxílio paga o valor de meio salário mínimo. Isto é, em 2021, o valor era de R$ 550, mas com o novo valor do salário mínimo que já está em vigor, de R$ 1.212, o novo repasse do auxílio-inclusão deverá chegar em R$ 606.

Ministério da Cidadania afirma que zera a fila de espera do Auxílio Brasil

O Ministério da Cidadania informou, por meio de nota, que zerou a fila de espera de 2021 para o Auxílio Brasil, incluindo cerca de 2,7 milhões de famílias na competência de dezembro, que será paga agora em janeiro.

Com essa inclusão, o programa que substitui o Bolsa Família alcançará cerca de 17 milhões de famílias.

“O Auxílio Brasil alcança mais de 17 milhões de famílias, o maior patamar de atendimento da história dos programas permanentes de transferência de renda do governo federal. A ação demonstra o compromisso desta gestão em garantir e ampliar continuamente o atendimento nas ações de proteção social para os cidadãos mais vulneráveis”, transmite a nota.

Antecipação do saque-aniversário pelo Caixa Tem

Desde o dia 28 de dezembro, os usuários do Caixa Tem podem contratar a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo aplicativo.

O valor mínimo para solicitar a antecipação, que antes era de R$ 2.000, passou agora para R$ 500.

O empréstimo é disponibilizado aos clientes que fizeram a adesão ao saque-aniversário do FGTS, de contas ativas ou inativas do Fundo.

E cabe ressaltar que pode ser feito por clientes e não clientes do banco. Para quem ainda não é cliente Caixa Tem, pode abrir uma conta de forma 100% digital e ter acesso ao empréstimo.

Saiba ainda que não é exigida avaliação de risco de crédito, o que permite a contratação mesmo para clientes com restrição cadastral.

Além disso, é importante estar ciente de que a taxa de juros é de 1,49% ao mês.