Autor dos disparos em funcionários de conveniência foi encontrado morto; outro suspeito foi preso pela polícia

Durante trabalho em conjunto entre a Polícia Militar e Polícia Civil em Rolim de Moura/RO, realizado através de diligências resultou em localizar o corpo do autor dos vários disparos de arma de fogo que atingiram dois funcionários da conveniência de um posto de combustível, no centro da cidade.

O autor do crime foi identificado por Josué de Souza. Seu corpo foi encontrado pela polícia, por volta das 00h58min, início desta madrugada de quarta-feira (05), no travessão localizado atrás do Parque de Exposição Agropecuária em Rolim de Moura.

Um suspeito, que estava junto com o autor do crime no momento dos fatos foi preso pela polícia para esclarecimentos junto à autoridade policial sob sua real participação.

Junto com o suspeito, a polícia encontrou o veículo utilizado na fuga, após a prática do crime. No interior do automóvel foi encontrado vestígios de sangue, e através de informações levaram até o local, onde foi encontrado o corpo de Josué.

Trabalhos periciais no local onde ocorreu o crime, no veículo e no local onde foi encontrado o corpo foram realizados por uma equipe da Polícia Técnico-Científica – POLITEC.

Após todos os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para os serviços funerários.

De acordo com a polícia, o autor do crime possivelmente foi atingido pelo Policial Militar que se encontrava próximo ao estabelecimento no momento dos fatos e interviu na situação, vindo a trocar tiros com o criminoso.

O primeiro fato

Rapidamente circulou nas redes sociais vídeos e áudios de desesperos em tiroteio e gritos de pessoas e homens feridos em uma conveniência de um posto de combustível na noite desta terça-feira, 04, em Rolim de Moura.

As primeiras informações do site Alerta Rolim é que o atirador estava bebendo no local, quando após um desentendimento com os trabalhadores, sacou uma arma efetuou disparos contra eles.

Um policial militar que estava no local chegou a trocar tiros contra o criminoso, que conseguiu fugir em um Gol bola, de cor branca.