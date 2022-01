AUMENTO: mudança no valor da taxa de emissão de 2° via do RG a partir de hoje, 3

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Instituto de Identificação do Acre (IDPOL/AC), por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA) informa que, a partir desta segunda-feira, 03, a taxa para emissão da 2° via da Carteira de Identidade passa a ser de R$ 96,10.

O reajuste do valor foi por conta da adequação à Unidade Padrão Fiscal do Estado (UPF). Como determina o decreto governamental n° 10.903 de 23 de dezembro de 2021, O valor da UPF agora é de R$ 11,72. Por isso, o Instituto de Identificação do Acre precisou alterar as taxas em relação à emissão do RG. O decreto determina que o valor para a emissão da 2° via do documento precisa ser 8,2 vezes o número da UPF.

Para ter acesso aos serviços de atendimento de 1° e 2° via do RG, o cidadão precisa agendar o seu atendimento no site do Instituto de Identificação do Acre, através do link idpol.ac.gov.br/services/agendamento. As vagas são abertas toda sexta-feira e são limitadas.