Aulas presenciais são suspensas por 15 dias em Cruzeiro do Sul após aumento de casos de gripe

Medida é válida para alunos do 6º ao 9º da rede municipal de Cruzeiro do Sul. Alunos da zona rural e ensino infantil seguem com aulas remotas também.

Alunos do 6º ao 9º da rede pública municipal de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, tiveram as aulas presenciais suspensas por 15 dias e ficarão apenas com o sistema remoto. A decisão da Secretaria de Educação da cidade foi tomada em razão do surto de gripe e também da pandemia do novo coronavírus.

A prefeitura da cidade já estendeu o horário de quatro unidades de saúde para atender a demanda. Isso porque na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) as equipes atendem mais de 250 pacientes por dia. O aumento começou depois do dia 20 de dezembro do ano passado.



O secretário adjunto de Educação de Cruzeiro do Sul, Valdenisio Martins, disse que o município está em alerta para evitar mais contaminações pelas doenças. “Durante esses 15 dias [de suspensão] vamos acompanhar o comportamento desse surto gripal”, informou.

Alunos da zona rural e ensino infantil que iriam retornar para o estudo presencial com o encerramento do ano letivo de 2021 vão permanecer de forma remota.

“Temos previsto para encerrar o ano letivo de 2021 dia 17 de fevereiro e temos programado para iniciar o ano letivo de 2022 dia 11 de abril. Agora isso é nosso planejamento, se vai ser assim ou não é o tempo que vai dizer a partir do comportamento da Covid e do surto gripal”, concluiu o secretário.

Morte por influenza

Uma mulher, de 28 anos, moradora de Cruzeiro do Sul, foi a primeira vítima fatal da Influenza A no Acre. Ela morreu no dia 28 de dezembro, no Hospital do Juruá. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e também pela Secretaria Municipal da cidade. Esta é a primeira morte de Influenza A registrada este ano no Acre.

De acordo com a secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima, a confirmação da morte pela doença ocorreu após exame feito no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Rio Branco.