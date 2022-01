Atriz recebe diagnóstico errado, sangra sem parar e morre um dia após descobrir câncer: “Assustador”

-------- Continua depois da Publicidade--------

A atriz Porsche McGregor-Sims morreu um dia após descobrir que tinha um tipo de câncer; entenda a história que envolve diagnóstico errado

Uma tragédia aconteceu com a atriz Porsche McGregor-Sims, de 27 anos, nesta semana. A famosa morreu exatamente um dia após descobrir que tinha um câncer cervical.

De acordo com o New York Post, a atriz tratava há meses “distúrbios hormonais” diagnosticados pelos médicos. O problema, evidentemente, era muito mais sério do que as consultas apontavam.

A primeira vez que Porsche McGregor-Sims buscou ajuda médica foi em 2019, quando ela teve dores no abdômen e sangramentos anormais. O tratamento hormonal começou desde esse momento, mas o quadro se agravou.

DOIS DIAGNÓSTICOS ERRADOS

A morte da atriz aconteceu no dia 17 de abril de 2020, um dia após fazer um exame que constatou o câncer. Houve ainda uma suspeita de que ela estava com o coronavírus, já que apresentou problemas respiratórios naquela semana.

“O número de pessoas que ela impactou em sua curta vida é o principal reflexo de quem ela foi”, disse a mãe da atriz, Fiona Hawke.

Apesar dos dois diagnósticos errados, foi somente com a fatalidade que os médicos chegaram a uma conclusão sobre o problema de saúde que a moça enfrentava.

FAMÍLIA DEVASTADA

Porsche McGregor-Sims deixou o irmão gêmeo e o noivo, Mark Chappel. “Ela via apenas o melhor em tudo e todos. Ela foi uma pessoa adorável e perdê-la foi como se o sol tivesse apagado. É assustador pensar que alguém com tanta energia pode desaparecer da noite para o dia”, avaliou a mãe.

