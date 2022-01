Ator famoso morre sozinho em hotel e viúva se diz devastada por conversa poucas horas antes com ele

-------- Continua depois da Publicidade--------

Morre ator Bob Saget neste domingo (09) e viúva está devastada com o ocorrido

Viúva do ator Bob Saget, Kelly Rizzo disse que está totalmente devastada e incrédula com a perda do companheiro.

A influenciadora digital fez um desabafo sobre a partida do ator e de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (10), Bob Saget parecia estar muito feliz.

Bob era meu absoluto tudo, todo o meu coração. Estou completamente despedaçada e incrédula. Estou profundamente tocada pelas manifestações de amor e homenagens de nossos amigos, familiares, seus fãs e colegas. Quando for a hora certa, e quando essas notícias não forem tão cruas, estou ansiosa para compartilhar mais do Bob com o mundo”, disse ela em um comunicado para a revista People.

MAIS SOBRE O ASSUNTO

De acordo com o site ‘Notícias da TV’, do UOL, a viúva de Bob Saget, avisou aos fãs e seguidores que pretende compartilhar o quanto eles foram importantes para o ator.

“Obrigado por respeitar a minha própria privacidade neste momento”, disse Kelly Rizzo.

Ainda de acordo com fontes da revista People, Bob Saget chegou a conversar com ela nas primeiras horas do domingo (09), momentos antes de sua morte.

“Ele estava tão animado saindo de um grande show e parecia muito feliz. Ele estava planejando voltar para casa no dia seguinte”, disse uma fonte na publicação.

SOBRE A MORTE DO ATOR

Para quem não sabe, o ator Bob Saget morreu neste domingo (09) aos 65 anos de idade. O corpo foi encontrado em um hotel na cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

Vale ressaltar que horas antes, ele havia feito uma apresentação de stand-up na cidade de Jacksonville, no Estado da Flórida.

Em sua última publicação, vários atores e amigos se manifestaram e lamentaram a morte do ator.