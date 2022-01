Atlético Mineiro irá continuar dominando futebol nacional?

-------- Continua depois da Publicidade--------

A temporada anterior do Atlético Mineiro foi uma das melhores das últimas décadas, conseguindo conquistar o título de campeão do Brasileirão Série A com relativa tranquilidade. Sempre demonstrando uma enorme capacidade para marcar gols, o fato é que, por estranho que possa parecer, o Atlético Mineiro está agora tendo um enorme desafio de tentar prosseguir com esse domínio improvável do futebol brasileiro, que é sempre altamente competitivo. Mas será que o vai conseguir realizar?

Em uma temporada em que o time contrariou todas as probabilidades, visto que até em casas de apostas como a Sportsbet.io, estava longe de ser considerado um dos favoritos, a esperança dos torcedores é que a qualidade do time possa continuar estando bem presente por mais uma temporada. Porém, a primeira dúvida acerca da próxima temporada até já está sendo colocada: quem será o próximo técnico do Atlético Mineiro, após seu atual ter garantido que, por motivos pessoais, teria que abandonar o projeto?

A busca já se iniciou, mas o nome está longe de ser consensual, especialmente porque todos seus mais diretos rivais já terão definido quais são seus técnicos. Além disso, até que ponto muito dos jogadores que mais brilharam nessa temporada estarão dispostos a estar mais um ano no time?

Jorge Jesus parece ser o nome escolhido pela Diretoria

Após muitos rumores que garantiam que o Presidente do Flamengo, há poucas semanas, tinha viajado de propósito a Portugal para ir buscar Carlos Carvalhal ou então Jorge Jesus, poucos seriam aqueles que poderiam prever que, nessa fase, o Mineiro e JJ” pudessem agora estar discutindo os detalhes para o técnico vitorioso poder retornar ao futebol brasileiro, onde em apenas um ano foi muito feliz. Restará agora perceber até que ponto Jorge Jesus poderá mesmo ser a melhor opção para essa fase de glória do Atlético Mineiro.

É muito importante entender que, apesar do enorme sucesso que Jesus teve no Flamengo em apenas sua temporada de estreia, o experiente técnico português não quis ficar por mais um ano, onde teria que provar toda sua qualidade. Em contrapartida, decidiu deixar o projeto no meio, retornando ao Benfica. Nessa que foi uma passagem pelo futebol português muito desastrosa.

Talvez por isso os próprios torcedores do Atlético Mineiro estão agora pensando sobre se, realmente, Jesus será o profissional certo para conseguir liderar seu time a voos ainda mais altos. Ao contrário do que rolava no início de 2020, a verdade é que toda a “aura” de Jesus parece ter desaparecido um pouco, especialmente depois de ter deixado o projeto do Flamengo a apenas duas semanas do início desse mesmo Brasileirão.

Jogadores do Atlético Mineiro vão permanecer mais um ano?

Para que se possa responder se o time irá continuar conseguindo demonstrar uma enorme qualidade dentro dos gramados, é muito determinante perceber até que pontos craques decisivos como Hulk vão decidir permanecer por mais uma temporada no Atlético Mineiro. Aliás, o Hulk acabou sendo um reforço um pouco inesperado, uma vez que muitos rumores garantiam que o jogador iria decidir rumar ao FC Porto. Portanto, existiu também alguma componente de sorte para que Hulk e Atlético Mineiro tenham conseguido firmar um “casamento” que se tornou em um verdadeiro sucesso.

É muito importante entender que, mesmo permanecendo o mesmo elenco no Atlético Mineiro, nada é garantido no futebol brasileiro. Muitos são os especialistas que consideram que o Brasileirão Série A é um dos Campeonatos mais imprevisíveis que se possa imaginar, sendo que até 10 times acabam tendo, no início de cada temporada, reais chances e esperanças de poderem estar lutando pelo título de campeão brasileiro, até bem perto do final. Portanto, será que o atual campeão brasileiro irá conseguir responder do melhor jeito?