Astro da TV francesa morre seis dias após perder o irmão gêmeo

O astro de TV francês Igor Bogdanoff, morreu nessa segunda-feira (3), aos 72 anos poucos dias após seu irmão gêmeo, Grichka.

Os irmãos ficaram famosos por apresentar a série “Temps X” nos anos 1980. A dupla também comandou outros programas de ficção cientifica como “Rayons X”. Curiosamente, conforme a aparência de ambos ia mudando, mais pessoas assistiam aos shows, o que fez com que eles provocassem controvérsia na comunidade científica. Os gêmeos fizeram uma aparição na versão francesa do reality The Masked Singer em 2020.

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas ambos estavam com Covid-19. Em comunicado, a família confirmou ambas as mortes e disse que Igor “partiu para a luz , em paz e amor, cercado por seus filhos e suas famílias”.

De acordo com o portal francês Le Monde, Igor e Grinchka Bogdanoff não haviam se vacinado. Igor estava internado em tratamento intensivo desde dezembro quando contraiu o vírus. No dia 28 de dezembro, seu irmão gêmeo faleceu por causa de complicações causadas pela Covid-19.

Fonte: Instafamosos