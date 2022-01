ASSISTA: vídeo mostrando “super frota” de gigante do agro viraliza em grupos de motoristas, que debatem destino de autônomos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo mostrando 300 conjuntos de caminhões bi-caçamba comprados pela Amaggi, gigante do agronegócio com sede em Mato Grosso e que atua também em cidades de Rondônia, viralizou em grupos que reúnem motoristas autônomos e pequenos transportadores no WhatsApp.

A filmagem, que teria sido feita em Comodoro (MT), a 100 km da divisa com Rondônia, onde a Amaggi instalou uma indústria, parece ter como objetivo debater a situação dos pequenos frotistas diante da decisão da empresa em reforçar a frota própria que montou e que já circula no trecho Sapezal-Campos de Júlio-Porto Velho transportando grãos.

O FOLHA DO SUL ON LINE conversou com um empresário do Cone Sul que já teve caminhões puxando grãos, para saber como o investimento das grandes “trades” (e não só a Amaggi) pode afetar o negócio. “Eu saí do ramo porque sabia que isso ia acontecer”, disse.

Embora as caçambas aparentemente tenham sido adquiridas para atuar nos Estados do Pará e de Tocantins, as carretas da Amaggi que já trafegam por Rondônia afetam os pequenos empresários do ramo. “Era inevitável, eles estavam contratando motoristas há vários meses”, explicou o entrevistado.

Assista vídeo.