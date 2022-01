ASSISTA VÍDEO: enciumada, mulher incendeia carro em oficina do ex-marido, que cogita pedir medida protetiva

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite deste sábado, 22, uma mulher ateou fogo ao veículo que estava estacionado na oficina do ex-marido no bairro Cristo Rei, em Vilhena, e os Bombeiros foram mobilizados.

Segundo apurou o SITE no local do ocorrido, o mecânico está separado da esposa, mas continua se relacionando com ela.

Hoje, no entanto, após enviar mensagem dizendo que iria almoçar com a ex, o homem não apareceu e ela, que havia bebido, resolveu tocar fogo no carro, um Fiat Uno que servia como sucata.

Segundo pessoas próximas, após o episódio o mecânico estaria cogitando ir à justiça e pedir medida protetiva, temendo um novo ataque violento da ex-companheira.