Assista ao vídeo: Carro em alta velocidade atropela mulher em Cruzeiro do Sul e foge

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite deste último domingo (23), por volta das 20h20, mais um acidente foi registrado no município de Cruzeiro do Sul (AC), desta vez em frente a uma fábrica de refrigerantes, na Boca da Alemanha.

De acordo com imagens de segurança do local, uma mulher identificada como, Ronica Chaves de Matos (29), estaria caminhando na calçada, quando foi atingida violentamente por um carro que estaria fazendo uma ultrapassagem em local indevido. Após acertar a moça, o condutor do veículo fugiu do local, tomando rumo ignorado.

Ronica foi socorrida e levada ao Hospital Regional do Juruá, por um outro carro que vinha logo atrás e viu toda a situação.

Vídeo: