Assassinos disparam várias vezes, mas jovem de 20 anos atingido nas nádegas consegue fugir e escapar de execução

Um rapaz de 20 anos, identificado como Luan Alves de Andrade foi alvejado a tiros na manhã desta terça-feira, 11. O crime aconteceu no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo apurou o FOLHA DO SUL ON LINE no local onde o fato aconteceu, Luan estava chegando em casa de carro com seu pai e, quando desceu, um veículo branco com três pessoas a bordo apareceu. Os ocupantes desse carro estava esperando o alvo do ataque na esquina da casa onde ele mora.

Enquanto o motorista aguardava, dois homens, cada um com uma arma, fizeram vários disparos em direção ao jovem que, mesmo atingido na região das nádegas, conseguiu fugir. Os assassinos o perseguiram por alguns metros, mas Luan conseguiu escapar. Marcas dos tiros ficaram visíveis nos muros de um imóvel próximo.

A polícia foi acionada, mas não conseguiu localizar os autores do crime, que fugiram logo após o tiroteio. A suspeita é que a tentativa de execução seja uma briga entre facções criminosas. O pai da vítima não foi atingido.

Levado para o Hospital Regional, o jovem baleado está consciente e não corre risco de morrer.

