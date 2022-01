Assalto provoca gritaria e pânico em shopping; assista

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um assalto no Shopping Iguatemi, de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, provocou momentos de gritaria e pânico na noite dessa sexta-feira (14). Um vídeo mostra o desespero de clientes depois de ouvirem um barulho semelhante a um tiro no local. As informações são do Metrópoles.

O barulho, de disparo de arma de fogo, provocou correria. Uma cliente entra em desespero. Segundo policiais militares, o tumulto começou depois que dois ladrões assaltaram relógios e joias de uma joalheria e fugiram. Outro grupo de criminosos teria ficado do lado de fora da loja.

Com o pânico, comerciantes fecharam as portas de suas lojas e muitos clientes tentaram se esconder nos estabelecimentos para se proteger.

Em comunicado, o Shopping Iguatemi informou que colabora com as autoridades e que as lojas voltarão a abrir normalmente neste sábado (15).

Assista ao vídeo: