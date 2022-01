ASSALTO: População reage a assalto e captura bandido

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) através da CIA GIRO, na tarde desta segunda-feira,24, estava em patrulhamento pelo bairro Floresta quando recebeu a informação de que, uma dupla em uma motocicleta, tentou cometer um roubo nas proximidades do motel Scorpion, mas que a população reagiu e conseguiu capturar um dos assaltantes.

Já no local, a PM encontrou as vítimas do roubo, além de assaltante no chão. Uma motocicleta e um simulacro de arma de fogo também estavam sob a guarda da população.

A vítima informou que um outro acusado teria conseguido se evadir por um terreno baldio. Ainda foram feitas buscas, mas sem sucesso em encontrá-lo.

A polícia então deu voz de prisão em flagrante delito para o assaltante e o conduziu para a Delegacia para devidos procedimentos.

Galeria de Imagens: