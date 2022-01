ASSALTO OUSADO: Bandidos fortemente armados sequestram sete pessoas e roubam três caminhonetes no DERACRE

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um roubo de três caminhonetes, seguido de sequestro de sete reféns, mobilizou as policiais dos Estados do Acre, Rondônia e Bolívia.

O roubo ousado ocorreu na noite desta segunda-feira, 10, nas dependências do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre- DERACRE, quando cinco funcionários do departamento participavam de uma reunião e criminosos, fortemente armados, renderam os dois vigilantes de uma empresa de segurança e os obrigaram a levá-los na sala onde acontecia a reunião com os técnicos.

Após render todos (Ernesto Ferreira de Souza, João Francisco Salomão Matos, Orlanilda Ximenez Muniz, Petronio Antunes Aparecido, Luiz Cláudio Lima de Souza, José Inácio Correia e Jaime da Cruz Cavalcante)

e levar os aparelhos celulares dos mesmos, os bandidos seguiram arrombando salas em busca de outros objetos de valor e, principalmente, as chaves de três caminhonetes Mitsubishi L200 Triton, de placas QLX-3H45, QLX-3H65 e QLX-3G35.

Filha de vítima chama a polícia e descobre assalto e sequestro

A demora em retornar para casa de uma das funcionários fez com que familiares fossem ao DERACRE em busca de saber o que teria acontecido e isso ajudou a descobrir o roubo com reféns.

De acordo informações da polícia, familiares da servidora Orlanilda Ximenes estranharam o fato de por volta das 20 horas, ela não ter retornado da reunião e nem atender o celular.

Temendo que algo ruim tivesse acontecido, a filha e o esposo foram até a sede do DERACRE quando perceberam a ausência dos vigilantes e ao adentrarem foi notado a ausências das pessoas na sala de reunião, além de várias portas arrombados.

Imediatamente acionaram a polícia, quando a primeira guarnição chegou ao local e descobriu que muitas salas haviam sido arrombados, acionaram o oficial do dia juntamente com mais reforços policiais.

Sem saberem exatamente o que tinha acontecido para sumiço de sete pessoas, notou-se também a falta de três caminhonetes.

A Polícia Civil, através do Instituto de criminalística também é acionado e inicia buscas aos reféns e localização dos veículos.

Reféns são encontrados em Ramal e polícias de dois estados e Bolívia são mobilizados.

Na madrugada desta terça-feira, 11, uma guarnição da Polícia Militar conseguiu localizar os sete reféns que estavam em uma localizada no Ramal da Cinco Mil, na estrada de Porto Acre.

Os reféns foram levados a Delegacia de Flagrantes- DEFLA onde contaram detalhes do roubo e sequestro. As informações repassadas pelas vítimas estão sendo mantidas em segredo para não atrapalhar as investigações.

De posse das informações repassadas pelas vítimas, a Polícia teve acesso a câmeras de segurança que mostram os três veículos passando pela BR364 em direção à Porto Velho – RO.

Imediatamente as forças de segurança do Acre solicitaram ajudar da Segurança de Segurança do estado de Rondônia e da Polícia Nacional

Boliviana para auxiliar na localização dos veículos.

Detalhes dos depoimentos das vítimas estão sendo mantidos somente sob o conhecimento das forças policiais objetivando maior auxílio nas investigações.