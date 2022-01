ASSALTO: Moto é roubada no Bonsucesso e recuperada poucas horas depois no Calafate

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mais um assalto registrado no bairro Bonsucesso . Desta vez os bandidos levaram uma Motocicleta Yamaha/YBR 125I, Placa QLW 8F16. O assalto aconteceu por volta das 15:30hs,nesta sexta-feira, 21.

De acordo com a vítima, ele estava na rua principal, próximo da rotatória, quando foi abordado e teve a sua moto roubada.

Um pedestre, que passava na hora e percebeu o assalto, ainda conseguiu registrar a fuga do assaltante, porém as imagens não ficaram com boa qualidade.

A vítima acionou a policia militar que, após pegar as informações do assaltante, já iniciou as buscas. A moto tinha rastreador, o que aliado a operacionalidade dos policiais resultou em sucesso na recuperação do bem.

Já no início da noite ,ainda desta sexta-feira, a moto foi recuperada.

De acordo com o proprietário e com informações confirmadas através de fontes da Polícia Militar, a moto foi recuperada no bairro Calafate.

Informações dão conta de que um grupo de bandidos do bairro Calafate tem ido com frequência na região do Bonsucesso e cometido vários tipos de delitos, inclusive, bandidos da região do Calafate já foram abordados e presos na região do Bonsucesso durante tentativa de assaltos e outros crimes.