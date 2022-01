-------- Continua depois da Publicidade--------

A cena foi filmada pela câmera de monitoramento na Rua Fortaleza em Cascavel.

A imagem que surpreendeu ocorreu na manhã de segunda-feira (3), às 8h38. No vídeo é possível ver que a árvore caiu com a raiz estava já inclinada. Não há informações do motivo da queda.

O que chama a atenção é que na imagem não aparece nenhuma ação para derrubá-la.

Redação Catve.com