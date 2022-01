Arsenal oferece R$ 160 milhões ao Palmeiras pelo volante Danilo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O volante Danilo, do Palmeiras, recebeu uma proposta do Arsenal, da Inglaterra, para ingressar na Premier League já neste mês de janeiro. Os valores oferecidos ao Verdão giram em torno de R$ 160 milhões.

A equipe inglesa busca um substituto para Thomas Partey, jogador ganês que viajou para a Copa Africana de Nações. Para contarem com o brasileiro, os ingleses estariam dispostos a pagar 20 milhões de euros à vista e outros 5 milhões de euros por metas atingidas.

Outro time inglês que demonstrou interesse em contar com o jogador palmeirense foi o West Ham. Entretanto, o time de Londres não estipulou valores e somente sondou as condições.

Apesar das investidas que chegam da Inglaterra, o Palmeiras não pensa em vender Danilo antes do meio do ano. Com contrato até 2025, uma multa rescisória de R$ 660 milhões e uma boa relação com o técnico Abel Ferreira e diretoria, somente uma solicitação do próprio jogador poderia fazer o clube paulista mudar de planos.

Nascido na Bahia e reprovado nas peneiras de Bahia e Vitória, o camisa 28 palmeirense já tem no currículo duas Libertadores, uma Copa do Brasil e um Paulistão com apenas 20 anos. De acordo com o Transfermarkt, o volante está avaliado em R$ 115 milhões.