Arrancado do Balanço Geral e maltratado pela Record, Geraldo Luís dá basta: “A vida se transforma”

Geraldo Luís usou as redes socais para expor uma mensagem ao público

Geraldo Luís postou uma mensagem curiosa para o público de casa e deixou os fãs curiosos. Fora da Record, desde que a emissora o tirou do Balanço Geral, e sem previsão de volta, o apresentador falou sobre transformação.

“A vida se transforma de acordo com a nossa disposição. Por isso dê o seu melhor a cada momento, seja sua prioridade”, disse Geraldo Luís na mensagem. Na legenda, ele completou: “Não viemos a esse mundo a passeio, temos uma função e várias razões. Descubra-se em cada momento de sua vida e espalhe sua utilidade”.

Os fãs então deixaram mensagens concordando com o apresentador. “Feliz é a alma que coleciona cicatrizes mais prefere espalhar amor!!!!!”, disse uma seguidora. “Concordo plenamente”, disse outro. “A vida é muito breve e o tempo voa @geraldobalanca!”, disse outro.

Vale lembrar, que apesar de está aproveitando as férias, ele está com um problema na Record. Isso porque, a emissora de Edir Macedo está sumindo com o apresentador aos poucos do Balanço Geral.

DESPEDIDA DO BALANÇO GERAL

Mas, antes de entrar oficialmente de férias, Geraldo Luís agradeceu a sua equipe do Balanço Geral Manhã. “Minha pequena e gigante equipe ! Sem vocês não seria possível colocar esse programa no ar todos os dias. Obrigado por terem me recebido e apoiado todos esses meses. Deus com vocês.”, disse ele na ocasião.

Isso foi em 24 de dezembro e desde então, a única coisa que o apresentador tem feito é compartilhar momentos das suas férias. Nesse sábado (15), Geraldo Luís postou uma mensagem curiosa aos fãs. Isso porque, ainda curtindo seu descanso, ele deixou um ensinamento.

“Nascemos todos os dias ao abrir os olhos. Temos a chance do recomeço todos os dias, não tenho medo, tenha atitude. Faça e Deus irá com você”, disse Geraldo Luís. Enquanto isso, os fãs estão desesperados para saber se ele volta ou não para a Record. O apresentado tem ignorado os fãs.