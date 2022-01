Arma usada por bando do Acre que expulsou moradores no Abunã pertencia à PM de São Paulo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na última sexta-feira (14) a Polícia Civil de Rondônia prendeu duas pessoas e apreendeu uma menor, de 14 anos, acusados de expulsar moradores do Distrito de Fortaleza do Abunã, uma pequena vila de pescadores, que pertence à cidade de Porto Velho, para traficar. O bando de criminosos que eram do Acre foi preso com drogas e uma arma.

A novidade do caso é que a Polícia Civil de Rondônia descobriu que a arma, um revólver calibre 38, pertencia à Polícia Militar de São Paulo (PMSP). Junto com o acusado que portava a arma no momento da prisão, havia seis munições, sendo uma deflagrada e cinco intactas. Além disso, os policiais também encontraram mais uma munição no bolso da bermuda dele.

Uma denúncia anônima informou que o grupo do Acre havia chegado à vila de pescadores e que teria invadido duas residências e que inclusive teriam ameaçado as vítimas e proferido sessões de violência. Ao grupo foi atribuída também roubos de veículos na região.

Com cerco na residência, foram achadas duas porções de maconha (aproximadamente 27g), 18 porções de cocaína (aproximadamente 15.5g), R$ 297 em espécie, dois rádios comunicadores, dois rolos de papel filme, usados no fracionamento dos entorpecentes e vários objetos de procedência duvidosa.