Arlindo Cruz surge em vídeo com esposa e web comemora melhora de saúde

O cantor Arlindo Cruz mostrou que está cada vez melhor! O sambista apareceu trocando carinhos com a esposa em um vídeo publicado nas redes socais dele na semana passada.

Na cena, é possível ver Barbara Cruz, esposa de Arlindo, dando vários beijos no rosto dele. Os dois estavam no jardim da casa da família, no Rio de Janeiro.

“Ao som do nosso amigo e irmão @seujorge”, dizia a postagem. “Eu não sei parar de te olhar…” E um olhar é capaz de traduzir milhares de sentimentos. Daqueles ditos, os não ditos, do coração e da alma. Se tem melhor forma de começar a semana, não conhecemos”, finaliza a publicação do cantor.

Na postagem, famosos e anônimos comemoravam a felicidade dos dois e vibravam pela evolução do quadro de Arlindo, que é cada vez maior.

Estado de saúde

O cantor segue sendo acompanhado por uma equipe médica, desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em 2017.

Em novembro, Arlindinho, filho do sambista, foi convidado a participar do programa “Encontro com Fátima Bernardes” e informou que o pai está cada vez melhor e que iniciará um novo tratamento para evoluir ainda mais.

“Cada tratamento novo que começa é uma esperança nova”, comentou o cantor sobre o pai.

E a gente segue aqui na torcida pela recuperação plena do Arlindo Cruz!

Com informações de Pais & Filhos