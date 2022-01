Argentino Martín Benítez fecha com o Grêmio

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do meio-campista Martín Benítez. O argentino chega ao Tricolor do Morumbi com contrato de empréstimo até o final de 2022, com opção de compra.

O jogador de 27 anos, que foi revelado pelo Independiente (Argentina), já defendeu no Brasil o Vasco da Gama e o São Paulo.

Reforço do Vozão

Outra equipe a apresentar uma cara nova nesta quarta foi o Ceará, que garantiu o empréstimo do lateral Victor Luís, que disputou a última temporada pelo Palmeiras.

Esta é a segunda passagem do jogador pelo Vozão, equipe que defendeu na temporada 2015. O vínculo de Victor Luís com o Time do Povo é de empréstimo, válido até o fim de 2022.