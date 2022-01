Apostas esportivas em alta: conheça as principais competições de 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Recentemente as apostas esportivas eram consideradas uma modalidade de nicho e contavam com poucos entusiastas. Isso mudou muito nos últimos anos. Prova disso, é que nunca tiveram tão em alta quanto em 2022. Em baixo daremos o cenário para esse ano, mencionando também as principais competições esportivas a manter debaixo de olho.

Crescimento expressivo por todo o planeta

As apostas esportivas têm então registrado um crescimento verdadeiramente expressivo por todos os cantos do planeta e de acordo com dados divulgados por consultorias especializadas a estimativa é que esse setor chegue a movimentar mais de 1 trilhão de reais pelo planeta.

No Brasil não é diferente e atualmente, de acordo com dados divulgados pelo MKT Esportivo, mais de 85% dos clubes de futebol brasileiro, o que inclui diversos dos seus maiores vencedores da história, contam com algum tipo de patrocínio advindo das diversas casas de apostas em operação no Brasil.

Parte desse crescimento é a disponibilidade de apostas esportivas em sites como a Betano, onde os usuários podem apostar não apenas no resultado de partidas do já mencionado futebol e outras modalidades populares como futebol americano e vôlei, mas também em modalidades menos conhecidas do público nacional como badminton, hóquei no gelo e até esportes eletrônicos.

Ao mesmo tempo, enquanto a forma mais popular de apostar continua sendo as apostas clássicas no vencedor de uma partida ou torneio, também existem apostas ao vivo, ou seja, em eventos específicos durante uma partida, o que torna toda a experiência mais direta, envolvente e flexível para os apostadores.

Além disso, esses sites podem ser acessados tanto por computadores quanto por tablets e até mesmo smartphones ou os novos modelos híbridos, de modo que os entusiastas podem apostar a qualquer hora e em qualquer lugar nos seus esportes favoritos.

Ano começa já com grandes eventos de importância global

O ano de 2022 conta com diversos grandes eventos para os apostadores interessados nos mais diversos tipos de esportes e um dos primeiros se trata dos Jogos Olímpicos de inverno.

É verdade que o Brasil não conta com regiões com neve e não possui muito o costume de acompanhar as Olimpíadas de inverno, mas esse continua sendo um dos eventos mais importantes do calendário nacional e os entusiastas brasileiros poderão se divertir já em fevereiro com diversas modalidades interessantes que vão da patinação artística e o snowboard até o curling e o esqui alpino.

No mesmo mês de fevereiro os fãs do esporte também poderão acompanhar o Super Bowl. Maior e mais famosa competição desse esporte norte-americano, essa partida anual realizada entre o campeão da Conferência Nacional e o campeão da Conferência Americana decide quem será o grande campeão da NFL.

Essa final é conhecida por ser um dos eventos mais apostados de todo o planeta e somando a isso o fato de que sempre ocorre um grande show no intervalo com a presença de um artista ou grupo de música internacionalmente conhecido tornam esse espetáculo da bola oval imperdível.

Segunda metade do ano também contará com grandes eventos

Vale mencionar que não é apenas na primeira metade do ano que será possível encontrar eventos esportivos grandiosos e já em junho será possível acompanhar pela primeira vez um confronto inédito entre o campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa.

O evento, que na primeira edição verá a Argentina enfrentar a Itália e já conta com mais duas edições programadas para o futuro, é uma invenção da Conmebol e será um verdadeiro duelo entre continentes que deve movimentar as casas de apostas globais.

Em 2022 os fãs de futebol também serão contemplados com a Copa do Mundo da Fifa, evento que ocorre a cada quatro anos e reúne as maiores seleções do planeta em busca da taça de campeão do mundo. Vale mencionar que, diferente de outros anos, nesse a competição ocorrerá no período entre novembro e dezembro.

Para completar, outro evento imperdível para os fãs brasileiros é o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. Atualmente o vôlei já se consagrou como uma das principais modalidades nacionais e o torneio, que ocorrerá entre agosto e setembro, será uma oportunidade incrível para acompanhar as melhores equipes do globo se enfrentando em busca do título mundial.