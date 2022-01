Após virar meme na web, Luana Piovani é disputada por marcas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois de virar meme na web ao postar vídeo duvidando de informação desta coluna sobre a participação do ex, Pedro Scooby, no BBB22, Luana Piovani passou a colher os louros da popularidade conquistada entre os internautas. Ironizada até na abertura do episódio de estreia do reality da TV Globo, a atriz agora não para de receber propostas de marcas para estrelar campanhas publicitárias. Em conversa com a coluna LeoDias, ela conta que, até o momento, doze contratantes já lhe procuraram.

“Eu confirmo para você que o mundo inteiro está fazendo propostas comerciais para mim. Nós temos hotéis, nós temos cerveja, banco, linhas de beleza. Assim, nós temos uma lista de A à Z. Só o Lactopurga que não apareceu ainda. Mas é de comida à remédio para a campanha. Tem uma lista de 12 empresas”, disse Luana à coluna.

Luana Piovani foi casada e têm três filhos com Pedro Scooby, que está no BBB22. Quem não se lembrar da frase: “Leo Dias me ligou aqui para saber se o Pedro vai pro BBB. Oi? Ele me contaria, né? Prefiro confiar no pai dos meus filhos do que no Leo. Um voto de confiança pro pai dos meus filhos”, afirmou a loira, dias antes de ver o surfista passar a residir na casa mais vigiada do Brasil.

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Fonte: Metrópoles