Após viralizar na Copinha, goleiro Tomate do Andirá do Acre é convidado a fazer testes em gigante brasileiro

Um dos principais torneios do futebol brasileiro, a atual edição da Copinha já está acontecendo. E, ontem, o que chamou a atenção dos brasileiros não foi um golaço ou uma grande jogada, mas um ato que ocorreu no jogo entre Atlético Mineiro x Andirá, do Acre.

Isso porque o goleiro Tomate, do time acreano, vinha fazendo uma excelente partida. Porém, no segundo tempo, houve um pênalti para o Galo e o técnico do Andirá optou por trocar os goleiros; Tomate, então, acabou dando lugar a Carlos, que não conseguiu evitar o gol da equipe mineira.

Porém, ao ser substituído e chegar no banco de reservas, Tomate despencou a chorar, causando comoção nos brasileiros e recebendo o apoio de vários famosos, como o atacante Richarlison e o goleiro Weverton, do Palmeiras.

Atlético Mineiro convida Tomate a fazer teste no clube

O #Galo convidou o goleiro Tomate, do Andirá-AC, para um período de testes na Cidade do Galo, após a volta das férias do time sub-20, em março. O choro do atleta ao ser substiuído no momento em que o Atlético teve um pênalti a seu favor causou forte comoção nas redes sociais. — Galo na Base (@GaloNaBase) January 6, 2022

Além disso, na noite de ontem, o Galo na Base, perfil oficial das categorias de base do Atlético Mineiro, publicou que Tomate está convidado a fazer testes no clube mineiro após a disputa da Copinha. Confira: