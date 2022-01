Após ter campainha furtada, aposentada de 77 anos persegue ladrão e deixa bilhete para alertá-lo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Idosa disse que não vive sozinha: “Deus mora aqui comigo”

O FOLHA DO SUL ON LINE entrevistou, nesta quarta-feira, 19, uma aposentada de 77 anos, moradora do bairro Jardim América, em Vilhena, que na manhã do último sábado, 15, se envolveu em um episódio inusitado.

A idosa estava em casa, quando escutou a campainha tocando insistentemente. Ao sair, viu um homem que acabara de furtar a parte externa do equipamento. “Eu cheguei a ir atrás dele até uma altura. O danado ficou tocando a campainha na fuga. Funciona de longe, eu nem sabia”.

Após o crime, a anciã, que vive sozinha na casa, mas alega que “Deus mora aqui comigo”, resolveu deixar um bilhete no local onde ficava o botão da campainha. Segundo ela, o autor do furto estava usando calça preta e camisa branca.

Com o ataque, os vizinhos devem redobrar os cuidados e novas investidas podem acabar em prisão. Medidas de segurança, inclusive, foram adotadas contra eventuais invasores.

No comunicado público para o ladrão, a idosa, viúva há muitos anos, explica a ele: “você tá frito. Põe minha campainha no lugar que você achou que eu te perdoo”.

