Após superlotação, fluxo de atendimento na UPA da Sobral diminui em 35%

Segundo a diretora da unidade, a média de pessoas atendidas baixou de 400 para 170.

A movimentação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, no bairro Sobral, vem diminuindo neste início de 2022. Por conta do surto de gripe, que tem acometido pessoas de todas as faixas etárias, as unidades de saúde da capital acreana vêm sendo superlotadas, mas segundo a diretoria da UPA, o fluxo de atendimento está diminuindo com o passar dos dias.

“Estávamos atendendo, em média, 400 pessoas por dia, hoje já baixou para 170. Acredito que melhorou muito, os pacientes estavam chegando com casos mais graves, com muita febre, cefaleia e dor no corpo. A gripe não está tão intensa e não estamos recebendo muitas crianças. Nos cálculos que fizemos, a movimentação diminuiu em 35%, do dia 30 de dezembro ao dia 4 de janeiro”, informou a diretora da UPA da Sobral, Michela Lemos.

Ainda segundo a diretora, a unidade enfrentou dificuldades nos dias anteriores porque muitos médicos estavam de atestado, o que prejudicou o atendimento. Hoje, a UPA da Sobral conta com quatro médicos no ambulatório e um na emergência.